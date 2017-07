Awe nochi na Y212 ‘Introducing ONE’

WILLEMSTAD.- Awe nochi tin e tan antisipá debut di agrupashon musikal ONE.

Siman pasa e banda a estrená durante di un presentashon na Aruba i awe ta fecha pa Kòrsou sera konosí ku e banda ku tin den front Dibo D, Cizzle, Gilmar Fraites, Harvey Isidora i Johnny Blaze.

Pa 8’or di anochi portanan di Y212 ta habri i mesora e parti di ‘Meet & Greet’ e músikonan di ONE ta kuminsá. Esaki lo dura te ku 10’or di anochi i lo konta ku animashon di dj Bradley i dj Jorgel.

Pa 10’or di anochi e parti ofisial lo kuminsá ku introdukshon dje músikonan di ONE pa despues sigui e promé presentashon di ONE.

E fiesta ta kontinuá despues dje promé set di ONE ku un presentashon di dj Ramsely Krips, dj Krokzz i e di dos presentashon di ONE ku artistanan invitá MRaizz i Reshine.

Awe nochi Y212 te lugá pa ONE.