Djòin Digicel i Ata Niro djamars awor na Caracasbaai

WILLEMSTAD.- Ata Niro ta djòin ‘Rollover’ di Digicel! Pa e okashon spesial aki e kantante a hasi un adaptashon na e hit ‘Bon Vibe’ i asentuá esaki ku e slogan di e kampaña, ‘Drai ku Nos’. Manera ya kaba anteriormente publiká, klientenan di Digicel lo mantené tur nan data i minüt di yamada ku no a wòrdu usá. E kampaña ‘Rollover’ di Digicel ta realmente benefisioso pa e kliente; awor nan ta risibí data i minüt di yamada ku nunka ta ekspirá, 48 ora di espasio pa reaktivá, aun mas balor pa nan sèn i nan lo no pèrdè loke nan no a usa.

Ata Niro ta embahador di e kampaña i lo kompañá Digicel Kòrsou durante diferente akshon i na vários evento promoshonal den e kampaña ‘Rollover’. E promé evento lo ta djamars 25 di yüli próksimo na Caracasbaai; Ata Niro lo tei di 1’or pa 4’or pa un seshon spesial di ‘Meet & Greet’, fanátikonan por topa ku e artista miéntras nan tin chèns di gana premio! Upload bo video riba Facebook, SnapChat òf Instagram i gana! No lubidá di usa e hashtag #DRAIKUNOS. Rock Kòrsou 88.3 lo ta presente durante henter e evento ku animashon i Dj.

Tur ku kanta e jingle di Digicel, ‘Drai Ku Nos’ tambe ta partisipá pa gana e.o karchi di telefòn, Quick Pick Bundles pa hasi yamada i usa data grátis, i un Samsung J7. Un tim di Digicel lo ta na Caracasbaai djamars awor dia 25 di yüli entre 10’or di mainta i 4’or di atardi dunando informashon di e kampaña ‘Rollover’ i e My Digicel App. Klientenan di Digicel por sigui e kampaña riba diferente plataforma entre otro SnapChat, Instagram, Facebook i Twitter. Pa mas informashon por bishitá e página di Facebook di Digicel www.facebook.com/DigicelCuracao.