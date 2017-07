Fakelmentu enkonekshon ku falta di stom

Willemstad.-Refineria Isla ta partisipá na komunidat ku e último dianan por mira fakelmentu akompaña dor di huma pretu. Lamentablemente dor di e falta di stom Isla no por redusí e fakelmentu ni e huma pretu.

Esaki ta debí ku aktualmente CRU ta hasiendo reparashon na su planta , kual ta pone ku CRU no ta den e kapasidat pa entrega e kantidat di stom nesesario na Refineria Isla for di 7 yüli 2017. Te ainda e trabounan no a finalisá.