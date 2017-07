Gigo Martinez a lansa ‘Het is een nacht’

WILLEMSTAD.- Despues ku e banda di Gigo Martinez a debutá riba 17 di febrüari di aña aki i a kuminsá move serio den farándula di Kòrsou. Nan ta saka nan promé kansion kual ta un cover di e famoso kantante Ulandes Guus Meeuwis pero ku un swing super Karibeño.

Gigo Martinez, ku a graba ‘Niet verliefd’ kual ta un bachata na Ulandes ku a zona hopi den aña 2016 i despues ‘Sigurá’ ft Mraizz areglá pa Quincy Comenencia, a lansa ‘Het is een nacht’ cover pa e públiko pruf e sous di su banda ‘Gigo Martinez’.

‘Het is een nacht’ a keda produsí pa e famoso “Imperio Nano” kende ta kasa i produktor musikal di e kantante Alexandra, kual tabata hopi konosí den e temporada di ‘Monchi i Alexandra’.

Mañan djaweps bo tin chèns di disfrutá dje presentashon di Gigo Martines i su banda durante di nan presentashon den BAR 27 na Pietermaai.

Keda pendiente pa e videoclip di ‘Het is een nacht’ ku próksimamente lo wòrdu graba aki na Kòrsou. For di awe bo por skucha ‘Het is een nacht’ na radioemisoranan lokal i tambe via di medionan sosial.