Justin Bieber no ta bon biní na China

CHINA.- Outoridatnan chines den un komunikado a indiká ku e kantante kanades tin hopi talento, pero e ta tambe un kantante internashonal kontroversial.

E deklarashon a bin despues ku un fanátiko dje kantante a hasi e pregunta dikon e kantante for di 2013 no a presentá mas den e pais.

Bieber na algun okashon tabata den kontakto ku hustisia, entre otro pa kore outo duru, kore outo bou di influensia i e ta wòrdu sospechá di maltrato di un fotógrafo na Argentina. Segun outoridatnan chines ku esakinan e kantante ta den demasiado skandal loke ta pone ku e no ta e ídolo ideal.

E echo ku Bieber no ta wòrdu outorisá pa drenta China no ta nifiká ku tur músikonan kanades no ta bon biní.

Miéntras tantu Bieber a kanselá un serie di 14 konsierto na diferente pais.