Kendrick Lamar ta enkabesá e lista di nominadonan pa MTV Video Music Awards

MERKA.- ‘Humble’ di Kendrick Lamar a duna e rapper un motibu pa ta kontentu, e ta liderá ku 8 nominashon e lista di kandidatonan di MTV Video Music Awards.

Ku su éksito number 1, Lamar ta kompetí pa honor na ‘video di aña’, ‘artista di aña’ i ‘mihó video di hip hop’. Katy Perry i The Weeknd ta siguié ku 5 nominashon kada 1 i Bruno Mars ku 4.

E seremonia di VMA lo tuma lugá dia 27 di ougùstùs próksimo i lo keda transmití for di Forum na Inglewood, California.

Otronan ku a keda nominá pa ‘video di aña’ ta ‘24K Magic’ di Mars, ‘Reminder’ di The Weeknd, ‘Scars to your Beautiful’ di Alessia Cara i ‘Wild Thoughts’, e éksito di dj Khaled, Rihanna i Bryson Tiller.

Komo sorpresa mester konsiderá e echo ku e mega éksito ‘Despacito’ di Luis Fonsi i Daddy Yankee ku ta inkluí un remix ku Justin Bieber no a keda nominá, meskos te kaso ku ‘Shape of You’ di Ed Sheeran. Ambos kansion a enkabesá e lista di ‘Hot 100 di Billboard’ e aña aki.

Sheeran sinembargo lo kompetí pa e premio di ‘artista di aña’ ku Lamar, Mars, Ariana Grande, Lorde i The Weeknd.

Pa e nominashon a tuma na kuenta videonan ku a keda lansa entre 25 di yüni 2016 i 23 di yüni 2017.