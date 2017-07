Kenny Rogers ta despedí dia 25 di òktober na Nashville

MERKA.- E último konsierto di e kantante veterano di músika ‘Country’, Kenny Rogers ta tuma lugá dia 25 di òktober próksimo na Nashville, kaminda e lo presentá huntu ku artistanan manera Dolly Parton na un tributo pa su legado artístiko.

Den un entrevista ku e revista ‘Rolling Stones’, Rogers a indiká ku ‘Mi no ta dje movibel mas i mi no ta gusta sali riba tarima i pidi despensa. Un hende ta tuma desishon basá riba loke bida ta dun’é. Mi tabatin un bida tremendo, mi no por keha, pero mi ta kere ku ta ora pa stòp”, asina e kantante a splika.

Aki na Kòrsou, Kenny Rogers ta konosí pa e éksitonan grandi manera ‘Lady’, ‘Through the Years’ i ‘You decorated my Life’ entre otro.