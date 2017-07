Outo ta bòltu ku saldo di un herido

WILLEMSTAD. – Den oranan di djadumingu tras di mèrdia, sentral di polis a dirigí un patruya pa kaya Amado Römer na altura di Centrum Supermarket pa un aksidente di tráfiko.

Na polis su yegada nan a tuma nota di un outo di bòltu riba su banda i un persona femenino drumi banda di e outo ku tabata keha di doló.

For di e promé informenan no ofisial ku tabata sirkulá na e sitio, ta indiká ku e persona femenino por sierto hopi hóben tabata manehá e outo i pa motibunan te ainda no konosí el a dal den alsera i a pèrdè kontrol i bòltu e outo. Den e outo tabatin un otro hóben femenino ku a sali bon for di e aksidente aki.

Ambulans a transportá e shofùr pa poliklinika i e otro okupante por a bai su dòkter di kas.

Tin indikashon ku ta trata di un outo di hür, pero no tabatin nada di dokumentashon na òrdu. E investigashon ta kontinuá.

Detaye di e aksidente i mas foto mainta den korant Extra