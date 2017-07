Repliká di Beyonce den Madame Tussauds no parse e kantante

MERKA.- Fanátikonan di e kantante Beyonce, e asina yamá ‘The Beyhive’ no ta kontentu ainda ku e repliká di ‘wax’ di nan Reina ku ta eksponé den ‘Madame Tussauds’ na New York City.

Despues ku potrètnan kontroversial di e estatua a keda eksponé riba retnan sosial a surgi un sin fin di komentario negativo riba e figura di wax, reklamando di forma enérgiko e museo pa no yega nada serka dje strea di pop i te hasta akusando nan di hasi e artista mas blanku di loke e ta.

Madame Tussauds di su banda temporalmente a move e figura di wax for di e eksposishon, pero resientemente a pone bek pero e no ta mustra masha kambia.

‘Nos ta stima, respetá i gosa e relashon di trabou ku Beyonce, asina e museo a indiká den un komunikado djabièrnè último. ‘Nos a ahustá e stail di e figura i lusnan riba e figura i e ta bèk den eksposishon na Madame Tussauds, New York’.

Potrètnan di e ‘ahuste’ dje figura a bolbe kuminsá bai rònt riba Twitter i despues di husga e potrèt di ‘before & after’, ta parse ku loke nan a hasi ta pone Beyonce den un lugá ku lusnan mas skur i duna su kabei un tiki mas volúmen. Fanátikonan ta di opinion ku e figura ta parse mas Taylor Swift, Kate Hudson, Mariah Carey òf Lindsay Lohan ku Beyonce.