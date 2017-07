ReProD ta presentá Mr. World Talent Curaçao i Miss Swimwear Competition Extravaganza

WILLEMSTAD.- ReProD ( Reinilla Project Development ) ta presentá awe, djasabra 8 di yüli i djadumingu 9 di yüli 2017 na Teatro Luna Blou Mr. World Talent Curaçao i Miss Swimwear Competition Extravaganza, ku ta enserá kandidatanan di Little Miss Curaçao, Miss Teen Curaçao, Miss World Curaçao i Mrs. Curaçao 2017.

Durante di e 5 lunanan tras di lomba e team di ReProD, Reinilla Project Development a traha duru pa prepará i realisá e show aki, ku ta primintí di bira un tremendo éksito. Algu nobo den konkurso di beyesa aki na nos pais Kòrsou!

Awe djasabra 8 di yüli 10 partisipante lo partisipá pa”Mr. World Talent Curaçao”. Riba djadumingu 9 di yüli 14 finalista lo partisipá pa “Miss Swimwear Competition Extravaganza”, ku ta enserá kandidatanan di Little Miss Curaçao, Miss Teen Curaçao, Miss World Curaçao i Mrs. Curaçao 2017.

Tur e partisipantenan lo bai presentá nan mes na e públiko presente, pueblo di Kòrsou i 5 hurado ku ta personanan hopi konosí pa nos aki na Kòrsou i den e mundu di moda internashonal.

E finalistanan lo bai presentá nan mes den e promé presentashon den trahe di baño i introdusí nan mes na e públiko presente. Den e di dos i último presentashon nan lo presentá den un trahe di baño ku nan mes a krea, un trahe di fantasia, kual lo bira e high light di e atardi.

Djadumingu lo bai tin un desfile di moda di Beyond St. Maria i Pavini Saliña ku e 10 partisipante nan pa Mister World Curaçao 2017 i un tremendo desfile di moda ku lo keda presentá pa NPM i Only Saliña dor di e 9 finalista pa Miss Teen Curaçao, Miss World Curaçao i Mrs. Curaçao 2017.

E partisipantenan pa Mr. World Curaçao lo bai presentá nan talento na e públiko presente i lo bai show paña nan di Beyond St. Maria.

Ku hopi orguyo nos por bisa ku Miss World Curaçao lo representá Kòrsou durante di Miss World 2017, Miss Teen Curaçao lo representá Kòrsou tambe na aña 2018 na Texas durante di Miss Teen Continents. Mister World Curaçao lo representá Kòrsou durante di Mr. World 2018.

Un i tur ta keda invitá na e tremendo evento: Mr. World Talent Curaçao awe djasabra di 8’or pa 11’or di anochi, porta ta habri pa 7’or di anochi.

Miss Swimwear Competition Extravaganza ta djadumingu 9 di yüli, porta ta habri pa públiko 4’or di atardi. Show ta kuminsá pa 5’or di atardi i ta terminá pa 7’or di anochi.

Despues dje evento lo tin un ‘after party’ na enkargo di Teatro Luna Blou.

Karchi ta optenibel na kantor di ReProD na van Raderstraat na Scharloo i serka e 14 finalistanan i na porta.