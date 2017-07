Ruben Blades presentando su despedida di Salsa

MERKA.- Tur kos ta indiká ku Ruben Blades, 68 aña, ta terminando su karera musikal riba tarima pa loke ta trata ‘tour’ di Salsa.

‘Mi no ta despedí di tarima, si no di e ‘tour’ di Salsa. Na e momentunan aki mi tin otro plannan i proyekto i ku e edat ku mi tin mi tin ku pone prioridat”, asina un dje representantenan mayó di kultura Latinoamerikano, posedó di 14 premio Grammy i outor di diskonan manera ‘Siembra’ na 1978 i ‘Buscando America’ na 1984, a deklará.

Ku 68 aña, Blades ta trahando riba diferente album komo kompositor, unu ‘Medoro Madera’ si músika Son, ‘Mixtura’ ku ta un meskla di género i idioma, i un di bolero ku e banda Kostarisense Editus.

Blades a kaba di terminá un otro produkshon musikal ku e banda Brasileño ‘Boca Livre’ i a editá ‘Ruben Blades Salsa Big Band’.

Komo aktor e ta trahando den e serie di televishon ‘Fear the Walking Dead’ i e ta partisipando den un buki di poesia i dos ‘script’ pa pelíkula.

Por último e ta mira e posibilidat pa bolbe den polítika na 2019. ‘Mi no sa di unda mi ta bai saka tempu’, asina Blades (nase na Panama, 1948), a indiká tumando na konsiderashon su agènda ku ta yen.