Awó ta Harvey… ‘Riba ki’ bo ta’

WILLEMSTAD.- ONE, ta sigui produsí. Despues ku piesanan promoshonal di Dibo D i Cizzle a keda presentá, awor ta toka turno na Harvey Isidora pa interpretá su propio komposishon ‘Riba ki’ bo ta’.

Harvey ku letranan profundo relatando e relashon entre dos persona kaminda e dama no ta bisa e kabayero e bèrdat.

“ Si bo no ‘feel’ mi, dikon bo no a bisa mi?. Pone mi pèrdè tempu, djis bisa mi ki mi hasi. ‘Struggle’ pe ko ki tur dia, awo’ki si a bira di mas. Aworakí skohe mi mes promé ku bo, pasó ku bo mas mi no ke mas doló. Mi ke sa riba ki bo ta…’

E komposishon a keda areglá i produsí musikalmente pa Dibo D.

ONE ku su front talentoso, Dibo D, Cizzle, Gilmar Fraites, Harvey Isidora i Johnny Blaze, ta sigui produsí muzik di kalidat.