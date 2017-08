Ethly, Jose i Luis a keda kruelmente asesiná

WILLEMSTAD.- Ayera Kòrsou a keda di shòk ku otro kaso tristu di bashamentu di bala ku a kosta bida di kuater hòmber, i tambe di vários persona heridá. Hasta ta papia di un di sinku persona ku a fayesé, pero bosero polisial no por konfirmá esaki pa EXTRA.

Ayera nochi den kareda di 20.20’or Kòrsou a konosé otro kaso di bashamentu di bala formal na e krusada di Antiguaweg/Jamaicaweg na un kas pegá ku Toko Jose Wong, ántes Toko Chow.

Aparentemente un grupo di persona tabata na un kas selebrando kumpleaño di dos ruman hòmber ku ta un par di ohochi. Aki un vehíkulo SUV lo mester a yega i un hòmber kurpa grandi i kara tapá lo mester a baha i ku un arma outomátiko a lòs vários tiru

E bashamentu di bala aki a kosta bida di kuater persona ku fayesé mesora. Ta trata di Ethly Albertus jr. nasé na Kòrsou 26 sèptèmber 1989, Jose Luis Belen, nasé na Sto. Domingo 7 ougústús 1995 i Luis Jose Belen, nasé na Sto. Domingo 7 ougústús 1995. Polis a dun di konose ku den kurso di dia ta identifiká e di kuater víktima ofishalmente. Aparte di esakinan seis persona mas a keda heridá di kua algun hopi grave.

Na e sitio outoridatnan a konfiská alrededor di 100 ‘huls’.

Na poli un kantidat hopi grandi di famia, amigu i konosínan a presentá, pero polisnan a sera entrada pa poli di manera ku no tabata laga ningun persona pasa bai paden.

Personal di e tim di reshèrshi forénsiko a presentá na poliklínika pa realisá investigashon na un vehíkulo ku a hiba un di e víktimanan poli, i ku tabatin perforashon di bala na dje tambe. Despues di esaki e vehíkulo a keda konfiská i hibá warda di polis pendiente mas investigashon.

Tambe na mes momentu a mèldu ku a haña un Kia Sportage kimá na Shut. Aparentemente e Kia aki lo ta envolví den e kaso di asesinato aki. Sinembargo esaki tampoko polis por konfirmá.

Esaki ta e di dos kaso di bashamentu di bala riba personanan den grupo ku a kaba ku bida di kuater persona pareu. Esun promé tabata na Ser’i Parera ku ainda outoridatnan no por solushoná, i awor esun aki na Buena Vista.

Polis no por a duna mas detaye pero ta pidi tur hende ku a mira òf sa di algu algu pa yama 917 òf 108.

EXTRA ta ekstendé palabra di kondolensia na famia dje víktimanan.

