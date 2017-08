‘Interpark’ ku kampaña di banchi

WILLEMSTAD.- Interpark ta anunsiá ku falta algun siman pa kulminá nan bishita na Kòrsou. Den algun siman Interpark lo sera pa sigui pa islanan ruman Boneiru i Aruba.

Pendiente p’esaki, Interpark ta lansa un tremendo kampaña di banchi.

Pagando únikamente 25 florin bo ta haña e entrada na porta i tambe akseso ilimitá pa drenta tur e aparatonan di Interpark.

Pues na momento ku bo paga bo 25 florin ya bo ta kla pa disfrutá henter anochi den Interpark sin ku mester paga pa e aparatonan. Kòrda ku e entrada na porta tambe ta inkluí den e 25 florin aki. E oferta aki, ta únikamente pa entrada i aparato i NO ta inkluí gastunan di konsumo.

Pa mayornan ku kier bini ku muchanan mas chikitu pero ku no kier hasi uzo di e banchi, nan por kumpra nan karchi di entrada normal i ta paga pa drenta den e aparatonan di nan eskoho. Sinembargo, ta kumbiní un mayor kumpra e banchi pasombra e ta muchu mas kumbiniente.

Na momento ku bo skohe pa e oferta aki, bo ta haña un banchi kual ta duna bo akseso na e aparatonan. Personanan sin banchi, no por drenta, a ménos ku bo tin bo kupon pa kada wega individual.

Ora bo haña bo banchi, mester bisti esaki mesora. Esaki ta sosodé na porta pa esnan ku ta kontrolá porta!. No por tene banchi den saku, kamisa, karson òf den kartera. E mester ta mara na man.

E oferta aki ta bálido pa e último simannan aki di Interpark, pues ta rekomendabel pa probechá di e tremendo oferta aki.

Interpark awor ta habrí solamente riba Djabièrnè, Djasabra i Djadumingu for di 6’or di atardi.

E oferta speshal aki ta kuminsá Djabièrnè awor, 1 di Sèptèmber.