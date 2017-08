Motosiklista víktima di aksidente interná den kuido intensivo

Tweet on Twitter

WILLEMSTAD.- Di akuerdo ku e informashon ku EXTRA a risibí di Kuerpo Polisial, e motosiklista envolví den aksidente di tráfiko riba dr. Willem P. Maalweg ta interná den departamento di kuido intensivo.

Alrededor di 10:40, Sentral di Polis a dirigí un patruya pa dr. Willem P. Maalweg pa un aksidente entre un outo i un motosaikel. Na yegada di e patruya polisial nan a topa e víktima fuera di konosementu. For di un investigashon preliminar ku polis a hasi na e sitio, a sali na kla ku e motosaikel tabata kore riba e kaminda menshoná direkshon saliña. Dado momento un outo a sali for di un lugá di parker pa subi riba dr. W.P. Maalweg direkshon di Mari Pampun sin duna e motosaikel preferensia ku e konsekuensia ku e motosaikel a bai dal den e outo. Dor di e impakto aki e víktima su hèlmu a kita for di su kabes i el a risibí heridanan di gravedat.

Ambulans ku a yega na e sitio a transportá e víktima di 56 aña di edat den un estado di preokupashon pa Poliklinika di SEHOS pa tratamentu médiko. Despues di tratamentu e víktima a keda interná den kuido intensivo di hospital. Departamento di Tráfiko ta kontinuá ku e investigashon.

No muchu ratu despues di e aksidente a kuminsá sirkulá riba retnan sosial i tambe via Whatsapp ku e víktima a fayesé, siendo ku esei no tabata e kaso.

Kuerpo Polisial i tambe EXTRA ta kondena i lamentá e echo ku tipo di rumornan aki ta sirkulá.