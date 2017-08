NO GAME ku tremendo presentashon na Aruba

WILLEMSTAD.- Djasabra último a tuma lugá e presentashon di No Game na Aruba ku Brian Dekkers den frònt. Públiko na Aruba a pèrkurá pa un fiesta ‘sold out’ den Renaissance Convention Center.

E espektativa pa e presentashon di No Game ku Brian Dekkers tabata haltu i e públiko sigur a keda enkantá. Nan a kanta, baila i disfrutá di kada kansion ku a keda presentá.

E siman aki ta toka turno na Kòrsou pa rebibá e temporada eksitoso di No Game.

Riba fotonan pa kortesia di www.eso-cur.com nos por apresiá e presentashon di No Game na Aruba. Awe durante di dia www.eso-cur.com lo ‘upload’ tur e potrètnan dje presentashon di No Game ku Buleria na Aruba.

