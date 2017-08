No tin masha interes pa organisá Karnaval bou di kondishonnan di Ministerio OWCS

WILLEMSTAD.- Ku a posponé e destaho públiko pa organisá Karnaval 2018 – 2019 tabata algu di spera.

E komunikado ku Gobièrnu a manda ta papia di ‘onvoorziene omstandigheden’ i ta anunsiá ‘Kanselashon’, lo ta interesante pa sa kiko tabata e ‘onvoorziene omstandigheden’?, paso si bo tuma e ‘bestek’ i bo bai wak kiko ta e kondishonnan bo mester yega na un desishon di bo ta partisipá si òf no.

A duna tur hende interesá e tempu sufisiente pa nan por a prepará pa partisipá den e destaho.

‘DEN E BEMBE’ ta yega na e konklushon ku ora bo lesa e kondishonnan ku bo tin ku kumpli kuné ku mayoria hende si no ta tur no ta kumpli ku e kondishonnan ku ta keda pidí.

Den kombersashon ku algun persona ku tabata direktamente embolbí ku organisashon di Karnaval nos a risibí te hasta e reakshon ku ‘Esun ku disidí pa tuma organisashon di Karnaval bou di e kondishonnan aki, e mester ta loko, mester hib’é Capriles mesora!’.

E komentarionan no ta varia mashá, pasó e organisadó no tin garantia ku si por ehèmpel tin un saldo negativo ku Gobièrnu lo kubri esaki.

Ta ampliamente konosí ku pa algun aña kaba niun dje organisadónan di Karnaval lo a terminá e temporada ku un saldo positivo òf sikiera ku un budget, ‘rest nul’.

Ministerio di OWCS den e kondishonnan pa organisá Karnaval no mester solamente pone e loke ku e organisadó mester kumpli kuné pero mester ta habrí pa indiká tambe kiko Gobièrnu di su banda lo bai kontribuí kuné pa organisashon di Karnaval.

Tur hende direktamente embolbí ku Karnaval sa ku pa kumpli ku e kalènder di aktividatnan e budget ta surpasá 1 mion florin, dikon Gobièrnu no ta pone e montante aki disponibel i djei bin ku eksigensianan stringente pa e organisadó.

Ban spera ku 28 di ougùstùs próksimo ku lo tin un organisadó kla pa kumpli ku tur e eksigensianan di Gobièrnu pa organisá Karnaval 2018 i 2019.