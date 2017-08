Ozuna: “Mi no ta graba ku Don Omar, pasó e no ta respetá nos”

PUERTO RICO.- Algun dia atras e intérprete di muzik urbano, Ozuna a duna un deklarashon ku a sorprendé hopi hende, anto esaki riba un kolega i kompatriota ku supuestamente e tabata atmirá.

E hóben artista a sigurá ku e lo no graba nunka ku Don Omar, esaki segun e debí ku ‘E no ta respetá nos i no tin balor humano’.

Don Omar kende a risibí e notisia, a limitá su mes na publiká riba Twitter, e siguiente mensahe: ‘Krese ta nifiká siña tolerá e inmadures di otro’, un mensahe ku segun su siguidónan ta bai dirèkt pa Ozuna. Ozuna a enfatisá e motibunan di kual el a duna e deklarashon riba Don Omar, ‘Mi ta kere ku el a falta ku nos i nos ta sigui respet’é, motibu pa kua nos no ta graba kuné’.