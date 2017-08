Taylor Swift ku donashon grandi pa organisashon ku ta yuda víktimanan di abusu seksual

MERKA.- Segun media Merikano Taylor Swift lo mester a hasi un donashon grandi na organisashonnan ku ta yuda víktimanan di abusu seksual. E kantante a primintí ku lo e hasi donashon, despues ku el a gana e kaso kontra di dj David Mueller.

Swift lo mester a hasi un donashon grandi na ‘Joyful Heart Foundation’, un organisashon ku ta yuda víktimanan di abusu seksual. E organisashon a keda fundá pa e aktris, Mariska Hargitay, konosí den e serie ‘Law & Order’.

Joyful Heart no ke bisa ki ta e montante ku e kantante lo a duna e organisashon, pero tin tur indikashon ku ta trata di un montante hopi grandi. By the way, Swift a risibí di forma simbóliko, 1 dòler komo indemnisashon.

Manera ta konosí e dj a entamá un kaso kontra dje kantante pa motibu ku a kit’e fo’i trabou. Mueller a keda despedí despues ku e kantante lo mester a reklamá su doño di trabou di su kondukta indeseá.

Despues ku Swift a gana e kaso el a indiká ku e ke yuda otronan kende nan stèm tambe mester ser skucha, motibu pa kua e ta bai hasi donashon na diferente organisashonnan ku ta yuda víktimanan di abusu seksual.