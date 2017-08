Teatro Luna Blou ku pelíkula tokante “African Diáspora”

WILLEMSTAD.- Den luna di TULA i tambe komo despedida di un era di maneho di mas ku 14 aña, Fundashon i direktiva di Teatro Luna Blou ta presentá un seri di pelíkula. A kumpra e pelíkulanan aki serka ArtMattan, un distribuidor di sine na New York ku ta emití pelíkulanan tokante Diáspora Afrikano. Ku esaki nos direktiva aktual ta terminá su periodo.

Den kuadro di esaki nos ke gradisí komunidat kurasoleño djabièrnè dia 25 di ougùstùs personalmente, ora un miembro di direktiva di teatro Luna Blou hiba palabra.

E programa ku a prepará ta lo siguiente:

Mama Africa

Ta un dokumental tokante bida di Miriam Makeba, legendario kantante i aktivista Sur-Afrikano. E tabata tempu di su tempu bos i speransa di Afrika, komo ku e tabata e promé kantante pretu ku a gosa di fama internashonal ku su repertorio ankrá den músika tradishonal di su pais natal Suráfrika. Miriam Makeba tabata hopi konosí komo kantante pero e tabata famá tambe pa su lucha inkansabel kontra rasismo i pobresa. E dokumental aki ta pone lus riba su bida ku imágennan eksepshonal di su presentashonnan komo artista, entrevistanan ku el a duna na prensa i un kompilashon di grabashonnan ku ta ilustrá su bida privá durante diferente aña.

Direktor: Mika Kaurismäki; durashon 90 minüt; dokumental na ingles.

Presentashon ta: Djabièrnè 25 di ougùstùs 20:00 or i djárason 30 di ougùstùs 19:30 or.

White Lies

Paraiti ta un kurandera di su tribu na Nieuw-Zeeland. Leinan nobo ta hasi difísil p’e praktiká medisina natural. E mester a optené un diploma pa e por a sigui kura hende. Durante un di su poko biahenan pa kapital e ta topa Maraea, kriá di un señora ku plaka. Asina e ta hañ’é enbolbí den un situashon ku por destruí Rebecca su reputashon, si otronan deskubrí su sekreto.

Direktor: Dana Rotberg, drama 96 minüt, na Maori i ingles, suptítulo na ingles.

Presentashon ta: Djasabra 26 di ougùstùs 20:00’or i djaweps 31 di ougùstùs 19:30’or.

Tango Negro, The African Roots of Tango

Uzando bos di e pianista argentino Juan Carlos Cacecres, un figura renombrá den mundu di tango, regisor Dom Pedro ta revelá e konekshon profundo entre baile afrikano tradishonal i tango moderno.

E dokumental ‘Tango Negro, The African Roots of Tango’ no solamente ta eksplorá raisnan afrikano di e baile aki, sino tambe historia di hende di koló ku ta biba alrededor di Rio Plata, ku ta fungi komo frontera entre Argentina i Uruguay.

Loke ta kuminsá komo un simpel kombersashon entre dos profeshonal, ta bira un lès formal di historia tokante e konekshon entre tango moderno i bailenan tradishonal afrikano.

Direktor: Dom Pedro , 2013, 93 minüt, suptítulo ingles.

Presentashon ta: Djadumingu 27 di ougùstùs 17:00’or.

Gurumbé, Afro-Andalusian Memoires

Flamenko ta sinónimo di kultura spañó. Spaña semper a skonde kontribushon fundamental di abitantenan di Afro Andalusia. Eksplotashon komersial di kolonianan di Spaña na Latino-Amerika a trese sentenáres di katibu afrikano ku e intenshon pa bende na nan Sevilla. Asina a krese un poblashon ku hopi prehuisio rasial kaminda músika i baile tabata parti fundamental di nan identidat i nan manera di ekspresá. Segun e poblashon pretu tabata disparsé na fin di siglo diesnuebe for di den sosiedat spañó, asina tambe nan kontribushon na flamenko a disparsé pokopoko. Den e pelíkula Gurumbé, por fin ta konta nan historia.

Direktor: Minguel Angel Rosales, Spaña 2016, 72 minüt. Na Spañó, suptítulo ingles.

Presentashon ta: Djadumingu 27 di ougùstùs 19:30’or.

Karchi pa funshon ta kosta 15 florin i ta optenibel na Mensing’s Caminada i tres ora promé ku funshon na Teatro Luna Blou.