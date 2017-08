“The Bro Code – Male Rules For Weddings”

WILLEMSTAD.- Celebrations! den estrecho koperashon ku Avila Beach Hotel ta organisá un evento spesialmente pa e brùidehòm i su ‘Bestman’, ‘Godfather’ i ‘Groomsmen’ riba djasabra 9 di sèptèmber 2017 di 3’or pa 6’or di atardi na Avila Beach Hotel.

Durante e evento aki e partisipante nan lo risibí informashon nan balioso di diferente kompania, tambe lo partisipá na rifa, tastings i haña diferente deskuento, pues un evento ku bo no por pèrdè.

E kompania nan ku lo partisipá ta Avila Beach Hotel, Theo Meijer Photography, Blue Sky Cigar Lounge, The Wine Factory, Caribbean Sweets, DJ Spinmaster, VIP on the road crew, Clinique by Penha, Antony Morato, Givenchi, Nautica i Celebrations!

Pa partisipá mester registrá na info@celebrations-cur.com òf yama 563-0422.