‘The Link Konektá ku E bèrdat’ bèk “On Air” na Curaçao News Radio 88.9 FM

WILLEMSTAD.- Despues di algun luna for di aire, e programa tan skucha riba djabièrnè anochi lo ta bèk den aire. For di djabièrnè awor 1 Sèptèmber 2017 pa 7’or di anochi na 88.9 fm Curaçao News Radio por sintonisá e programa radial kual ta The Link: Konektá ku E Bèrdat.

‘The Link: Konektá ku e Bèrdat’ ta un programa radial ku lo bai pasa tur djabièrnè na Curaçao News Radio 88.9 Fm di 7.00 pa 8.30 di anochi.

‘The Link’ ta un programa kristian variá pa tur hóben i tur esnan hóben di kurason ku e meta pa laga e oyente para ketu i pensa ku ken, kon òf unda nan ta di link ku realidatnan di awe.

E programa ta konsistí di: entrevista, testimonio, diskushon, wes, pregunta i kontesta, músika i tremendo mensahe for di e Palabra di Dios. Tambe por manda saludo, felisitashon i hopi mas. Pa mas informashon di e programa The Link por ‘like’ e página di Facebook: The Link: Konektá ku e Bèrdat.

Keda pendiente pa hopi variashon entrevista i tambe tópikonan interesante i alabes preparando pa selebrá di 4 aña di e programa radial The Link: Konektá ku e Bèrdat.