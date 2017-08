Tin problema na kaminda?

PUERTO RICO.- Loke a kuminsá komo un simpel kolaborashon entre Luis Fonsi i Daddy Yankee, a logra nivelnan nunka bisto danki na e tema ‘Despacito’, poko poko ta konbertiendo su mes den un situashon di malkontentu entre e dos kantantenan.

Awor ku e Ofisina di Turismo di Puerto Rico a anunsiá ku Daddy ta bai keda for di e proyekto di promoshon turístiko di e pais, ainda mas e malkontentu ta manifestando su mes.

E direktor di e kompania di Turismo a deklará ku e ‘Rei di Reggaeton’ no a yega na un akuerdo ekonómiko ku gobièrnu, pero e abogado di Daddy ta sigurá ku ni sikiera tabatin un proposishon finansiero.

Segun informashon no ofisial, ta parse ku Fonsi lo bai risibí 700 mil dòler komo pago i ta inkluí e derechinan pa uza e kansion, e derechi di usa imágen di e artista i otro benefisionan ku e meta pa dirigí e konsumidó pa konsiderá pa tuma fakansi na Puerto Rico.

Turesten, ni Daddy Yankee, ni Luis Fonsi no a duna un reakshon riba e tema. Riba e kuenta di Twitter di Luis Fonsi ainda tin e potrèt di Fonsi i Daddy kantando e éksito ku nan a komponé huntu. Awor ta di wak si e amistat entre e dos artistanan lo bai dura.