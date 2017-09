Color Events ta presentá: “Furia Latina”

WILLEMSTAD.- Tur kos ta kla pa dia 4 di novèmber próksimo e organisashon Color Events presentá e konsierto ‘Furia Latina’ ku presentashon di Ozuna i Plan B.

Manera ta konosí a anunsiá e presentashon di Ozuna pa 2 di desèmber 2017, pero e artista a kanselá tur su shownan den luna di desèmber, 17 total, pero e kier a bini Kòrsou i a skùif su fecha di presentashon pa Kòrsou. Despues ku Color Events a logra dil e kambio di fecha ku Plan B a konkretisá e konsierto pa dia 4 di novèmber próksimo.

Pa e konsierto aki, Ozuna lo sali despues di su presentashon den ‘Festival Presidente’ na República Dominicana den un buelo privá pa Kòrsou.

ARTISTANAN

Juan Carlos Ozuna Rosado, konosí komo Ozuna ta un artista puertorikeño di trap i reggaeton. E tin mas ku 10 kansion ku a surpasá 100 mion views riba YouTube.

E aña aki el a gana un premio di ‘Premios Juventud’ komo ‘Best Breakthrough Artist’

Den luna di mart el a risibí un galardon di Billboard komo ‘Artist on the Rise’.

Plan B ta un duo puertorikeño di Reggaeton ku na 2016 a gana un Latin Grammy pa ‘Latin Rhythm Artist of the Year Duo/ Group’ i nan éksito ‘A donde Voy’ a keda nominá pa ‘Urban Song of the Year’.

KONSIERTO

E konsierto di dia 4 di novèmber ta tuma lugá riba e lugá di parker di Sambil. Porta lo habri for di 8’or di anochi.

KARCHI

Preis di karchi general ta kosta 100 florin (early bird) i e preis normal lo ta 155 florin.

Karchi VIP ta kosta 400 florin i ta inkluí, lugá di parker i entrada apart, 5 ko’i bebe (premium bar) i hamburger slider trahá dor di Fusions. Lo bo por para dilanti stage pa wak bo artista preferí. Lo no tin reservashon di mesa. E organisashon lo hasi uso di mesa kòktel.Pa VIP por yama 511-0703 òf manda un e-mail na colorevents74@gmail.com

Karchinan pa sekshon general ta optenibel na Mensing’s Caminada, 24 uur uit de muur i na Beep Beep Rio entrante otro siman djaluna.

SET UP

Dor di e hanchura di e lugá di parker di Sambil e ta bira posibel pa adaptá e set up i hasi posibel ku personanan den sekshon general lo por ta serka di stage.

Pa Furia Latina – Massive Productions ta bai hasi uso di un mega stage pa pone e show riba un otro nivel. Riba petishon di Color Events lo traha un pasarela pa bai den e públiko.

SPONSERS: }

Ofisina di Turismo CTB; Coca Cola; Amstel Bright; Brugal; Murray Attorneys at Law; Santa Barbara Beach & Golf Resort; Nolly’s Party Rental i Say Cheese Photography ta e spònsernan di ‘Furia Latina’.

Pa mas informashon riba “Furia Latina” bishita e página di Facebook: Curacaocolorevents.