Fanátikonan di Mariah Carey ta urgi pa un milager di Taylor Swift

MERKA.- Fanátikonan di Mariah Carey ta hasiendo un yamada riba retnan sosial pa mas tantu hende kumpra òf stream mas tantu posibel e ‘single’ nobo di Taylor Swift, esaki pa logra mantené Carey ku e rekòr di e kansion ku a keda mas largu na puesto number 1 riba Billboard.

Carey no tin nada di aber ku Swift su ‘Look What You Made me Do’, pero si e logra yega na kabes dje lista di éksitonan, e lo sòru pa Carey mantené su rekòr.

E hit ‘Despacito’ di Luis Fonsi, Daddy Yankee i Justin Bieber e siman aki a igualá e rekòr di ku Carey i Boy II Men a logra na 1995. Nan éksito ‘One Sweet Day’ a keda durante 16 siman na puesto number 1 di Billboard.

Si pa e próksimo siman ‘Despacito’ logra mantené e puesto number 1, Carey lo disparsé for di e bukinan komo e artista ku mas tantu siman tras di otro a dominá e ‘Tòp 100’ di Merka.