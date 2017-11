Salmo 23: Señor ta mi wardador, mi’n tin falta di nada, den kunuku di yerba bèrdé e ta ponemi sosegá.

A bai sosegá den brasa di Señor

Aurora Eugenia Thomasia

15 novèmber 1937 – 22 novèmber 2017

Na nòmber di su:

Yunan : Jessica i Hendrik Henriette-Thomasia

Audrey Thomasia

Macario (Miro) Thomasia

Rendy Thomasia

Rudsel Thomasia

Ruman : Johan (Jan) Thomasia i famia

Nietunan i Bisanietunan : Michelangelo Henriette i famia,

Micherloe Henriette i yu, Paola Martina,

Ashanti Thomasia, Karelys i Kendra Windster i

respektivo famia

Miraisa Thomasia i Yenderelly O’Niel i

respektivo famia,

Tanisha Willems, Jerroldina Zimmerman i

respektivo famia

Subrino(a)nan : Robert Thomasia, Kurley Thomasia i rumannan,

Lucresia Thomasia, Senaida, Thomasia Simon,

Edselina Josefina, Elindio Thomasia i ruman,

Judith Thomasia i ruman, Rouchell

ku nan respektivo yunan i famia

Kuñanan i sua : Luci Hinkert Thomasia,

Arnolda Windster Thomasia, Delfina Devid,

Marcel Martina

Primu(a)nan / Achterprima(u) : Elsio Dongo i subrino(a)nan Dongo,

Lunita Isenia i rumannan, Selma Maria i rumannan,

Theodora Thomasia, Simona-Reina,

Catarina Thomasia i ruman,

Marelva Domatillia i rumannan,

Jaja Obispu – Pieters i rumannan, Andres Martis,

Shalina Glijd, tur ku nan respektivo famia

Su Komader i kompadernan, Ihanan, amiganan i bisinanan

Famianan i konosinan : Thomasia, Dongo, Maduro, Pieters, Virginia,

Domatillia, Martina, Willems, Klooster, Henriquez,

Josefina, Guillermo Hernandez i rumannan,

Damesclub Ambiente Santa Rosa de Lima.

Un danki spesial ta bai na : Dokternan i empleadonan di Sentro Medico

Sta Rosa, Empleadonan di Botica Mampuritu,

Wit Gele Kruis, Sharline Zink, Giorgina

Nos deskulpa si den nos tristesa nos por a lubida algun famia of konosinan.

Akto di entiero lo tuma lugá djamars 28 novèmber 2017 saliendo for di Misa di Sta Rosa pa Santana Katoliko na Sta Rosa. Ta kuminsá risibi bishita di kondolensia for di 1’or te 3.15 i promé ku entiero lo tin un respons pa 3.30 di atardi na Misa di Sta Rosa.

Despues di entiero NO ta risibi bishita di kondolensia na kas.

Ta risibi bishita di Kondolensia prome ku entiero Djadumingu 26 novèmber for di 19.00 pa 21.00, adrès Wajacastraat 15.