“De Here geve u zijn zegen en bescherming, de Here geve u zijn nabijheid en inzicht, de Here geve u zijn genade, laat de Here zijn oog op u gericht houden en u vrede geven”.

Numeri 6:24-26

A bai sosega den brasa di Señor

Chrestelly Ludjeina Maria Alvina Penso

(na Hulanda)

Miho konose komo Djeina yu di Ma.

Akto di entiero lo wordu anunsia despues.