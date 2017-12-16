Hesus di esun ku kere den mi lo no muri nunka.

A muri repentinamente na Hulanda:

Edward Wigberto Jones

miho konosi komo: Lang Jones òf Wotty eks hungadó di Softball”

Na nòmber di su:

Kasá: Milady (Mila) Jones-de Lanoy

Yunan: Edrion (Wòng) Jones

Edward (Junior) Jones

Rumannan: Astrid Marshall i Roland Penso

Sandra Marshall

Sharline Marshall

Lesly (Lèlè) i Erseline Marshall

Milushka i Robert Compagniera

Poppy i Carlos Ruiter

Antoni (Toni) Marshall

Subrina(u)nan: Signella Marshall i ruman

Igmar Marshall i rumannan

Carlton Jansen i ruman

Ersely Marshall i rumannan

Zaïno Obispo

Robertiko Compagniera i ruman

Caroline Ruiter i rumannan

Urlimar Van houten i rumannan (Hul)

Tio: Genaro Jones

Suegro: Erold de Lanoy

Sua i kuñánan: Erchenel (Nel) i Jacqueline de Lanoy-Elizabeth i yunan

Noridjelly (Elly) de Lanoy i Sidney de Windt i yunan

Zulaika (Laika) i Arlison (Ali) Rodriguez i yunan

Anouska (Poppy) Mutueel i yunan

Ellery Barroso i yu

Prima- i primunan ku nan respektivo famia

Komader – i kompadernan ku nan respektivo famia

Tur su ihanan.

Na nòmber di: Henny i Boy Obispo i rumannan

Veca Obispo i rumannan

Maiki i Astrid Maria

Amigunan di Hulanda i Kòrsou: Wendri Floranus, Broertje Jansen, Payá Anthony, Juvenal Merced i Norwin (Win) Obispo, Team di Softball, Forti i Veterano i tur sobrá amiga- i amigunan.

Demas famia: Jones, Marshall, Kopra, de Lanoy, Obispo, Penso, Compagniera, Ruiter, Elizabeth, Rodriguez, de Windt, Jansen, Maria, Van houten, Zimmerman, Eisden, Alfenaar i Cristina.

Akto di entiero ta tuma lugá djabièrnè 15 desèmber pa 10.15’or na Iepenhof, Hoflaan 18, 2616 AA Delft. Ta risibí bishita di kondolensia djaweps 14 desèmber di 20.00 – 21.00’or na ‘De laatste eer’, Juniusstraat 4, 2625 XZ Delft.