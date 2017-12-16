    Edward Wigberto Jones

    Hesus di esun ku kere den mi lo no muri nunka.
    A muri repentinamente na Hulanda:

    Edward Wigberto Jones
    miho konosi komo: Lang Jones òf Wotty eks hungadó di Softball”

    Na nòmber di su:
    Kasá: Milady (Mila) Jones-de Lanoy
    Yunan: Edrion (Wòng) Jones
    Edward (Junior) Jones
    Rumannan: Astrid Marshall i Roland Penso
    Sandra Marshall
    Sharline Marshall
    Lesly (Lèlè) i Erseline Marshall
    Milushka i Robert Compagniera
    Poppy i Carlos Ruiter
    Antoni (Toni) Marshall
    Subrina(u)nan: Signella Marshall i ruman
    Igmar Marshall i rumannan
    Carlton Jansen i ruman
    Ersely Marshall i rumannan
    Zaïno Obispo
    Robertiko Compagniera i ruman
    Caroline Ruiter i rumannan
    Urlimar Van houten i rumannan (Hul)
    Tio: Genaro Jones
    Suegro: Erold de Lanoy
    Sua i kuñánan: Erchenel (Nel) i Jacqueline de Lanoy-Elizabeth i yunan
    Noridjelly (Elly) de Lanoy i Sidney de Windt i yunan
    Zulaika (Laika) i Arlison (Ali) Rodriguez i yunan
    Anouska (Poppy) Mutueel i yunan
    Ellery Barroso i yu
    Prima- i primunan ku nan respektivo famia
    Komader – i kompadernan ku nan respektivo famia
    Tur su ihanan.
    Na nòmber di: Henny i Boy Obispo i rumannan
    Veca Obispo i rumannan
    Maiki i Astrid Maria
    Amigunan di Hulanda i Kòrsou: Wendri Floranus, Broertje Jansen, Payá Anthony, Juvenal Merced i Norwin (Win) Obispo, Team di Softball, Forti i Veterano i tur sobrá amiga- i amigunan.
    Demas famia: Jones, Marshall, Kopra, de Lanoy, Obispo, Penso, Compagniera, Ruiter, Elizabeth, Rodriguez, de Windt, Jansen, Maria, Van houten, Zimmerman, Eisden, Alfenaar i Cristina.

    Akto di entiero ta tuma lugá djabièrnè 15 desèmber pa 10.15’or na Iepenhof, Hoflaan 18, 2616 AA Delft. Ta risibí bishita di kondolensia djaweps 14 desèmber di 20.00 – 21.00’or na ‘De laatste eer’, Juniusstraat 4, 2625 XZ Delft.

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    3 COMMENTS

    3. Milushka, Sharline i demas rumanan.
      Risibí nos mas profundo kondolensia.
      Mi ta deseá boso forsa den e dianan aki.
      Ku bon Dios konsolá boso ku e pèrdida di boso ruman.
      Poppy Boekhouder Girigorie

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