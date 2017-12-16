Hesus di esun ku kere den mi lo no muri nunka.
A muri repentinamente na Hulanda:
Edward Wigberto Jones
miho konosi komo: Lang Jones òf Wotty eks hungadó di Softball”
Na nòmber di su:
Kasá: Milady (Mila) Jones-de Lanoy
Yunan: Edrion (Wòng) Jones
Edward (Junior) Jones
Rumannan: Astrid Marshall i Roland Penso
Sandra Marshall
Sharline Marshall
Lesly (Lèlè) i Erseline Marshall
Milushka i Robert Compagniera
Poppy i Carlos Ruiter
Antoni (Toni) Marshall
Subrina(u)nan: Signella Marshall i ruman
Igmar Marshall i rumannan
Carlton Jansen i ruman
Ersely Marshall i rumannan
Zaïno Obispo
Robertiko Compagniera i ruman
Caroline Ruiter i rumannan
Urlimar Van houten i rumannan (Hul)
Tio: Genaro Jones
Suegro: Erold de Lanoy
Sua i kuñánan: Erchenel (Nel) i Jacqueline de Lanoy-Elizabeth i yunan
Noridjelly (Elly) de Lanoy i Sidney de Windt i yunan
Zulaika (Laika) i Arlison (Ali) Rodriguez i yunan
Anouska (Poppy) Mutueel i yunan
Ellery Barroso i yu
Prima- i primunan ku nan respektivo famia
Komader – i kompadernan ku nan respektivo famia
Tur su ihanan.
Na nòmber di: Henny i Boy Obispo i rumannan
Veca Obispo i rumannan
Maiki i Astrid Maria
Amigunan di Hulanda i Kòrsou: Wendri Floranus, Broertje Jansen, Payá Anthony, Juvenal Merced i Norwin (Win) Obispo, Team di Softball, Forti i Veterano i tur sobrá amiga- i amigunan.
Demas famia: Jones, Marshall, Kopra, de Lanoy, Obispo, Penso, Compagniera, Ruiter, Elizabeth, Rodriguez, de Windt, Jansen, Maria, Van houten, Zimmerman, Eisden, Alfenaar i Cristina.
Akto di entiero ta tuma lugá djabièrnè 15 desèmber pa 10.15’or na Iepenhof, Hoflaan 18, 2616 AA Delft. Ta risibí bishita di kondolensia djaweps 14 desèmber di 20.00 – 21.00’or na ‘De laatste eer’, Juniusstraat 4, 2625 XZ Delft.
Milushka hopi forza den e dianan aki ku perdida di bo ruman. Ku e sosega na pas.
Nitza Sprockel
Milushka hopi forza den e dianan aki ku perdida di bo ruman. Ku e sosega na paz.
Milushka, Sharline i demas rumanan.
Risibí nos mas profundo kondolensia.
Mi ta deseá boso forsa den e dianan aki.
Ku bon Dios konsolá boso ku e pèrdida di boso ruman.
Poppy Boekhouder Girigorie