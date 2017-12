Chris Brown ta regalá su yu un makaku

MERKA.- Na kuminsamentu di 2009, Chris Brown a akapará notisia mundial

despues di a propiná su frei dje tempu ei, Rihanna un tremendo hala di sota.

Awor, un biaha mas e kantante di ‘Look at me now’ i ‘Turn up the Music’ ta bolbe akapará atenshon, e biaha aki dor di regalá su yu, Royalty Brown un makaku chikí.

Brown a kompartí un video riba retnan sosial kaminda bo ta mira e yu hungando ku e animal. ‘Esei ta bo baby?, e ta bai bira mas grandi ku bo’, ta loke ku bo por skucha e kantante bisa e yu den e grabashon.

E video ta konta ku mas di 3 mion di views i míles di komentario.

Hopi hende a kritiká Brown debí na su apoyo di e tráfiko ilegal di animal.

‘Bo mester tin bèrgwensa, makaku no ta maskota i muchu ménos un regalo pa un yu asina chikí’, asina un fanátiko a skibi riba e página di Instagram di Brown.

‘E kos aki ta un bèrgwensa, podisé nan a mata e mama dje makaku chikí aki pa asina e por a bira un maskota pa un persona. Bo no por a gasta bo sèn den algu otro? Un biaha mas bo ta desepshoná nos’, asina otro siguidó a apuntá.