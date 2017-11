“Den algun luna mi a bira mionario”

WILLEMSTAD .- E gerente di e kompania “Breakaway Global”, Marvin Sambo a splika riba Facebook ku e tabata lucha finansieramente pa sobrebibí. Pero ku e konsepto di “Breakaway Global”, el a bira mionario. “Mi a haña ala”, asina el a bisa. Banko Sentral no ta kere nada di e storia aki i ku e tin ala. Nos instituto finansiero máksimo a atvertí klientenan pa nan no kue nan kabes abou. E instituto a intervení públikamente den e kampaña aki atvirtiendo esnan ku tin nan plaka pa nan no kai den e tipo di aventuranan aki. Ademas, e kampaña no tin pèrmit di Banko Sentral. EXTRA a splika den un otro artíkulo ku e instituto máksimo a bai dje leu pa menshoná ken ta tras di e proyekto aki i ken ta esnan asosiá.

EXTRA a tuma nota ku e manera di atraé hende pa hinka nan sèn den oportunidat di invershon ta e mesun aserkamentu ku tin biaha ta tuma lugá ku skemanan di piramit. E promoshon ta agresivo, e avisonan ta yamativo i e storianan ta parse un poko “too good to be true”. Sambo sinembargo a insistí ku e sistema aki a sak’é for di yen di problema.

E ta splika ku dos aña pasá e tabata lucha finansieramente. “Mi ta kòrda esei manera ayera kon mi tabata parti muestra di produktonan den kayanan di Bogotá i kon mi tabata resa pa e hendenan kumpra. Mi tabata sa for di e tempu ei ku tabatin kosnan mas grandi na kaminda pa mi”, asina el a bisa. E no a splika ta muestra di ki tipo di produkto e tabata bende. Loke si el a komentá ta ku e no por a kaba di komprondé kon despues di tantu aña di skol (e ta yama su mes un “college graduate” ku a slag komo e mihó den su klas), e no tabata logra ku su sèn. E ta papia konstante riba Dios i kreensia den su ponensianan pa atraé klientenan. “Bo por bula manera un águila”. Hasiendo un storia largu kòrtiku, e ta splika ku na mei 2016 el a haña un oportunidat grandi. El a hañá e tempu ei su promé 10 mil dòler i a bira un hende ku ta gana awor aki “6 sifra múltiple”. E ta pidi tur hende pa uni kuné huntu ku su mentor mionario dr. Chyna Bethley. “Bo por kuminsá bula den 6 luna. Bo meresé di ta den aire i habri bo alanan pasobra un bientu fuerte ta biniendo den bo direkshon”. Pa awor aki Banko Sentral a kòrtá tantu e alanan komo e bientu di e promoshon i ku un atvertensia pa no kai den e aserkamentu aki.