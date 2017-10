Doñonan di kas na Beverly Hills no ke Justin Bieber komo bisiña

LOS ANGELES, MERKA.- Doñonan di kas den e bario di Beverly Hills na Los Angeles, Merka no tin intenshon di permití Justin Bieber bira nan bisiña. Nan ta preokupá pa e kustumber ku Bieber tin pa destruí kasnan ku e ta biba aden.

E kantante di 23 aña ta bibando temporalmente den un hotèl den e bario i ta buskando un Villa den e bario renombrá.

Segun informashon Bieber ta buskando un kas, pero no tin pura. ‘E ke hür un Villa grandi, pero hopi dje doñonan di kas den Beverly Hills ta trahando huntu pa evitá ku Bieber ta haña un kas pa hür. Bieber ta ofresiendo te kasi 100 mil dòler pa luna na hür, pero su reputashon di destruí e kasnan i despues no ke paga ta e kousa ku e no ta logrando.

Na 2015 Bieber a hür temporalmente un kas na Beverly Hills, den kua despues di Grammy Awards, el a organisá un fiesta kaminda Nicki Minaj, French Montana i Chris Brown tabata invitadonan.

Despues a resultá ku e kas a keda kompletamente destruí parti paden i Bieber durante di lunanan largu a ninga di paga pa e daño kousá. Tanten Bieber ta permanesé den e hotèl na Beverly Hills kaminda tur mainta e huéspetnan por mira Bieber na mesa desayunando.