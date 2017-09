Ganadó di Grammy Award Pastor Charles Jenkins na Kòrsou

WILLEMSTAD.- Huntu ku Emmakerk na Rio Canario i Fort Kerk na Fort Amsterdam a forma iglesia Protestant Uni. Na aña 1929 ku ta eksaktamente 88 aña pasa Obed Anthony kende tabata un imigrante metodista a bin for di Dominica pa buska trabou i a haña trabou den Shell i el a ripara ku tabatin e nesesidat entre e imigrantenan ingles di e tempu ei pa haña guia spiritual.

El a kuminsá hasi esaki i einan Ebenezer Church a nase. Anthony a regresá Dominica na final di aña 1929 pero a bin bèk e siguiente aña i a sigui ministeriá pa trahadónan di Shell ku tabata papia ingles. El a sigui duna sekshonnan di orashon.

Pa esnan ku konosé e bario ei, kaminda tabata Daniels Bar tabata kas di Obed Anthony. E no por a haña yudansa di iglesia metodista i el a disidí di aseptá yudansa di iglesia protestant i a kuminsá prediká na Fortkerk. Despues di 6 luna e ministerio a haña un bust enorme i krese.

Na e momentu ei a disidí ku e iglesia lo haña e nòmber di Ebenezer ku ta nifiká “a stone òf help” esta un piedra di yudansa. Na novèmber e aña aki ta hasi 80 aña ku Ebenezer Church a inkorporá su mes komo un miembro den iglesia Protestant uni. Mirando e nesesidat den e bario di Oranjestraat i bisindario na 2008 a lanta un fundashon.

Esaki tabata i ta un inisiativa ku propósito pa entrená hende den aspektonan di desaroyo den bida i pa mehorá nan habilidatnan. Tambe pa duna sosten edukashonal, sosial, físiko, material i emoshonal na esnan di ménos rekurso, den nesesidat i vulnerabel. Tur esaki pa mehorá kalidat i oportunidat den bida di kada hende individual i nos komunidat engeneral.

Konsierto pastor Jenkins….

Pastor Charles Jenkins a nase dia 14 di desèmber 1975 na Chicago Illinois. E ta un kantante ganadó di Grammy Award i un kompositor. El a kuminsá su karera musikal na 2012 kaminda el a saka su promé albùm yama The Best òf Both words i despues e di dos albùm Any Given Sunday na 2015. E ta konosí pa e hit Awesome un single ku a pone na tòp di Billboard.

Ayera Ebenezer United Protestant Church a anunsiá ku Charles Jenkins lo ta na Kòrsou. Charles Jenkins ta un persona dinámiko, inspirativo. un visionario i un gran lider den komunidat ku ta hopi respetá i e tin un bon aserkamentu pa laga su iglesia krese.

El a gradua for di Moody Bible Institute i Trinity Evangelical Divinity School kaminda e tin Bachelor òf Science den edukashon kristian i tin master òf arts den estudio di religion. Despues di College el a bira pastor di Fellowship Missionary Baptist Church na Chicago. E ta kasa ku dr Tara Jenkins i nan tin 3 yu.

Na edat di 24 aña pastor Jenkins a kuminsá ministeriá den su iglesia. For di e tempu ei e tabata sa kon yena e iglesia tur wikènt ku mas ku kuater biaha e kantidat di hendenan ku ta bin misa einan. El a traha programanan spesial pa mucha, hóben i adulto. E tabata yuda esnan den nesesidat den bario dor di proveé nan ku paña, kuminda i produktonan di promé nesesidat. Awor aki su ‘main focus’ ta hóbennan.

Mirando tur loke ta pasando rònt mundu aktualmente i spesial na Kòrsou, ta konvensí ku nos hóbennan mester di speransa transmití pa hóben mes. I pa nan mira tambe ku tur kos ta posibel pa medio di fe den Hesu Kristu. Pa e motibu ei a skohe e tema Rise Up!! Let your Faith Shone.

E konsierto gigantesko aki lo ta dianan 28 i 29 di òktober 2017. Dia 28 di òktober e lo ta den konsierto na dr Israel leito Center na Barbadosweg 11 kuminsando 8 ‘or di anochi. Aki pastor lo ta e atrakshon prinsipal den e konsierto i tambe e lo tin artistanan lokal pa kompañé manera Vianira Reed, Richard Engelhart i Lypson Franck Merisier.

Dia 29 di òktober e lo tin un sirbishi na Cine Rio kaminda e lo konsentrá su mensahe den speransa pa hóbennan. I e tema Rise up and let your faith shine ta e tópiko di su mensahe. Karchinan ya ta optenibel. Tur entrada rekoudá lo bai pa e trabounan ministerio di Ebenezer Church.