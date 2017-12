Krea un eksperensia úniko pa e wéspet; wellness and Rejuvenation

Caribbean Tourism Organization a deklará 2018 komo e aña di Wellness and Rejuvenation den Karibe. Esaki den 2018 turismo lo dediká na e tema di bienestar i rehuvenesimentu. Ku bienestar i rehuvenesimentu komo aspektonan importante pa e produkto turístiko pa Karibe, CTO ke enkurashá miembronan di e paisnan aki i tambe sektor priva pa plania i organisá eventonan i aktividatnan rondó di e tema ku tin di keda apelá na e konsumidó, agentenan di biahe i operadornan di tur. Aki na Kòrsou tin diferente organisashon ku ta dedikando nan mes na e promoshon aki kaba. Pero e falta muchu mas.

Korra Pietersz Juliana di Oasean (Reviving the best of you 5630333) ta sintié kompletamente “into it”. E ta kla pa yama e turista ku ta bin nos pais pa bienestar i rehuvenesimentu bon bini. Hopi hende ta tende e palabra wellness i mester komprondé no ta e parti físiko. Wellness ta enserá tur kos ku ta pone hende sinti su mes mihó, mental spiritual, físiko, medio ambiente tur ta hunga un ròl den bienestar. Esei ke pa Kòrsou bai representá mas otro aña; kiko tur Kòrsou tin di ofresé pa laga hende sinti su mes mas mihó.

Awor aki si mira riba medionan spesial por mira hendenan ku kosnan nobo i ta esakinan e bishitante ke eksperensia. No ta manera ántes ku ta kore den bus i wak rònt. E bishitante ke eksperensia i sinti algu. ‘Nos tin di bira mas kreativo i bai den nos kosnan outéntiko pa yuda e hende den e búskeda ei. P’esei ta bon ku tin por ehèmpel Dinah Veeris ku ya a kuminsá ku su hardin. Ta algu ku no tabata mira balor den dje i laga hende mes sinti ki efekto e tin den su salu. Áreanan ku bo ta sinti bo mes relahá mas ku enbes di un playa. Kiko ku nos ta hasi den tradishon. Por ehèmpel Músika; músika no ta solamente pa goso pero e ta un terapia pa laga los, tambú ku nos ta baila i no ta wanta nos emoshon”, Korra Juliana a splika Djasabra. Si por laga hende laga los bailando riba e ritmo di tambú ei, e ta eksperensi’é komo algu otro, enbes di wak hende ta para toka.

Ban kompartí nos kultura…

Mester wak kiko tin den nos kultura i kompartié ku otro, laga e otro hende sinti. Ta algu masha amplio i tin posibilidat na Kòrsou. Tin hende ta kere ku na Kòrsou mester bai dediká mas na Spa òf kome e kosnan mas bèrdè, pero e turismo di bienestar ta muchu mas ku esei. Si na Kòrsou kuminsá prepará platonan ku kosnan di nos mes tera, kosnan planta di e lugá ku bo ta biba, e tin e nutrientenan ku ta nesesario pa bo kurpa. Pero aki na Kòrsou ta importá tur kos di afó i kome kosnan ku nos ta kere e ta bon, pero e ta bon pa e kurpa físiko den otro medio ambiente. Mester kuminsá planta na Kòrsou i eksponé esaki por ehèmpel den restorantnan i laga e restorantnan sa kuantu kos por hasi ku por ehèmpel pampuna, kònkòmber stoba sin ku e ta vèt i asina e bishitante ta sintié. Mango por ehèmpel tin yen proporshon di sanashon i nos ta us’e komo fruta so siendo por hasi yen kos ku su blachi. Mester splika e hende i lag’e purba i asina bo ta besig ku wellness na manera holistiko konektá ku algu di bo lugá.

Pa loke ta Oasean, Korra a splika ku nan tabata mas konsentrá riba hendenan lokal, organisá eventonan ku tin di aber ku bienestar pa hende komprondé. Ta trahando ku hopi kompania ku ta usa e tema di wellness pa team building. Pero otro aña lo bai krea eksperensianan. Lo krea eksperensianan pa bai ku e turista na lugánan na Kòrsou ku ta laga nan siña di dje. Esei segun Korra ta kreando ku por ehèmpel e hende sera konosí ku matanan i dikon e hende su kurpa ta reakshoná riba sierto kosnan. I bi mas profundo i laga e turista kushine. Esei ta eksperensianan ku ta kreando pa ofresé na wéspetnan.

Krea e aktividatnan….

Pa Korra Juliana tin sufisiente lugá, solamente mester krea e aktividat. Esei ta loke Oasean ta hasiendo pa algun luna kaba, esta pa haña hendenan envolví pa realisá e eksperensia aki. Por ehèmpel siña di baila tumba, e tin di hasié ku un hende ku por pasa e konosementu over, kon ta usa e ritmo pa laga los. Mester buska e hendenan pa realisá esakinan. Di otro banda kada hotèl por hasié na su forma, buska produkto òf dianan spesial pa trese hendenan di Kòrsou pa bin kompartí konosementu ku e wéspetnan. Restorantnan tambe por bin ku temanan lokal, kosnan orgániko. Esaki ta e tema di CTO pa tur miembro di paisnan den Karibe usa nan kreatividat pa krea na nan forma e wellness. “I na Kòrsou nos tin di bai bek na kiko nos ta, kiko nos tin i kiko nos por i traha pakete pa ofresé na e turista. E ta un reto awor aki nos dilanti pa ofresé algu otro ku e otro paisnan den Karibe”, segun Korra a splika Djasabra.

2018 ta den porta i kon leu nos ta; pa Korra Juliana ta yamer ku ta awor numa Kòrsou ta kuminsá pero di otro banda ta na luna di novèmber numa CTO a duna 2018 un tema. Pero hopi otro isla ya tabata besig ku wellness i nan sigur ta dilanti di Kòrsou. I p’esei na Kòrsou gruponan mester kuminsá traha huntu pa krea e posibilidatnan pa e bishitante. Korra a bisa ku e ta miembro di Chata i den Chata si a krea kaba un komishon pa traha riba e tema di wellness i kon por kuminsá apliká e kosnan den nan kompania pa kompartí ku e turistanan i asina tambe atraé otro tipo di turista. Awor aki Kòrsou no ta bendiendo su mes pa e turista wellness. I mester atraé e turista ku si ta interesá. Mester organisá mas konferensia i eventonan. Ta hopi kos tin dilanti segun Korra Juliana.

Siña konosé bo historia….

Korra Juliana a bisa ku nos mester usa nos historia ku ta úniko pa bende Kòrsou. Kòrsou ta konosí komo Ila da Curatao. Na 1499 ora a deskubrí Kòrsou tabatin hopi hende malu na Kòrsou. No por a bai ku nan pero a laga e hendenan malu atras pa nan muri. Pero ora Alonso de Ojeda a pasa bek pa sigui pa Oropa a deskubrí ku mayoria di e hendenan ku nan a laga atras a sobrebibí. I asina a bin yama Kòrsou Ila da Curatao ku mas bien ta nifiká Island òf healing, esta isla di sanashon. Ta ki historia mas bunita pa konektá Kòrsou ku bienestar. Ta nos komo abitantenan awe mester bai hasi mas tantu uso di loke nos tin i promové nos mes komo isla di sanashon i pa e hendenan internashonal por bin aki i relahá, laga strès atras i haña loke nan ta buska.

Loke Korra ta satisfecho di dje ta ku ora el a kuminsá papia di e historia, tiki tiki el a bin haña hendenan ku no tabata sa di e historia i ku kier a siña mas di dje. Korra tampoko a siñ’e na skol, pero historia di Kòrsou ta bai kas leu. Korra ta kòrda ku ora el a tende di e historia aki el a bai puntra su tata deft Ellis Juliana ku semper tabata kolekta historia oral i el a bisa ku grandinan tambe a kont’e esei. I esei ta loke Korra ta sinti ku e ke pa hendenan konosé. E hende mester sintié los aki na Kòrsou. Ta hopi ingrediente Kòrsou tin i e tin di siña us’e mas tantu promové pero komprondé mas tantu promé. I pe empresario tambe e ta nifiká hopi. Mas hende por haña nan pan di kada dia bendiendo loke ku nan sa di nan isla na e wéspet.

Oasean

Korra Juliana tin 7 aña besig ku Oasean. El a kuminsá ku su mes, un kambio den su bida. E kier a nifiká algu pa otro hende i asina el a kuminsá sigui kursonan pa sera konosí ku su mes mihó i siña wellness. El a siña hasi hopi kos online i asina el a bin deskubrí e kos aki, el a konosé su mes mas i kambia su bida den e direkshon ku e ke. El a siña yoga, e gusta bai masashi i el a skohe hasi su pashon su profeshon pa kompartí ku mes tantu hende. Korra ta trahando hopi ku kompanianan, kaminda komunikashon no ta kana bon, hopi meldumentu malu….i asina ta trese Oasean aden pa e traha ku e trahadónan, e hende ta kuminsá sintié mas mihó na su trabou. Pa kada kompania e ta krea un eksperensia.