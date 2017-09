Medida pa redusí morto den tráfiko di OM: But pa no bisti faha seguridat ta bira 300 florin

WILLEMSTAD – Bosero di Ministerio Publiko, Norman Serphos a kaba di anunsiá ku OM a disidí pa subi but pa no bisti faha di seguridat. E but ei ta bira 300 florin. Den 2017 a registrá 14 morto den tráfiko. Entre nan dos peaton i 3 motosiklista. Di e 9 outomobilistanan ku a muri, 8 no tabata tin faha di seguridat bistí. Esei ta pa Fiskal di tráfiko (verkeersofficier) di Ministerio Públiko (OM) di Kòrsou motibu di hopi preokupashon.

Durante kontrol den tráfiko di polis ta resultá ku demasiado hende no ta bisti nan faha di seguridat. Ademas ta inkomprendibel kon mayornan no ta mara faha di seguridat di nan yunan òf transportá nan den un stul spesial pa mucha. OM ta di opinion ku komunidat tambe tin un responsabilidat i tin ku mustra e mayornan riba esaki. Polis tambe ta bai hasi esaki dor di duna èkstra atenshon na mayornan ku no ta usa nan sintí.

Pa Ministerio Públiko duna un èkstra señal, i pa pèrkurá ku komportashon de tráfiko pa uso di faha di seguridat ta bai kambia, OM disidí pa subi but pa no bisti faha di seguridat. E but ei ta bira 300 florin.