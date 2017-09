‘You’re The Best Thing About Me’

IRLANDA.- E grupo irlandes di rock, U2, a presentá ayera su promé ‘single’ di su di 14 albùm di studio, ‘Songs of Experience’ ku lo keda estrená desèmber próksimo.

E kansion ta kompañá pa un videoclip den kua nan ta mustra diferente buki habrí i riba nan página ta aparesé diferente kuplèt di e kansion.

Segun Universal Music, ‘Songs of Experience’ ta komplementá e produkshon musikal di 2014 di ‘Songs Of Innocence’.

Funda na Dublin na 1976 pa Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen, U2 a un dje gruponan di rock mas influyente, ku 22 galardon di Grammy i mas di 170 mion di disko bendí rònt mundu.