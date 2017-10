Yudansa pa solushoná kaso di “Asesinatonan Jamaicaweg”

WILLEMSTAD.- Dia 7 di ougùstùs 2017 a tuma lugá un insidente hopi fuerte riba Jamaicaweg na altura di “Toko Chow”. Tres òf kuater persona a sali for di un SUV pretu i a los tiru riba un grupo di hende ku tabata selebrá un fiesta di hasimentu di aña. Kuater persona a pèrdè nan bida na e sitio, entre nan ohochi ku tabata selebrá nan 22 aña natal. E di sinku víktima, nan tata di kriansa, a muri despues den hospital debí na e heridanan ku el a sufri. E SUV pretu a bin haña kimá na altura di “Shut” pegá ku bario di Seru Fortuna.

E órden hurídiko a keda di shòk debí na e insidente aki. Netamente p’esei Ministerio Públiko (OM) di Kòrsou a lantá un asina yamá Team Grootschalige Onderzoeken (TGO) di polis di Kòrsou (KPC). E team aki ta bezig ku e investigashon ku a haña e nòmber “TGO Jamaicaweg”.

Ya kaba a skucha vários testigu miéntras a hasi investigashon tékniko na e sitio. Ta trata di un investigashon kompliká. Pa e motibu aki Ministerio Públiko ta hasi un yamada na testigunan pa nan mèldu nan mes. Testigunan di e tiroteo, pero tambe di hende ku a mira e SUV promé òf durante e tiroteo òf di otro forma tin informashon importante, ta ser supliká pa mèldu nan mes. Tambe esnan ku tin material di foto òf video ta ser supliká pa mèldu nan mes. Tur informashon por ta importante den e investigashon aki ku ta tokante un krímen pisá ku a tuma lugá.

Testigunan por drenta den kontakto ku polis via 917 òf via e liña di telefòn anónimo 108.

Wowo i orea di komunidat ta esensial, riba e investigashon di polis i OM. No solamente den e kaso aki, pero por lo general den tur investigashon.

Ministerio Públiko ta hasi tur kos den su alkanse pa logra detenshon di e kulpabelnan den e kaso aki, trese nan dilanti wes i eksigí un kastigu ku ta na su lugá pa nan.