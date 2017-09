Update: asesinato den Buena Vista

Willemstad.- awe marduga den kareda di mitar di 4 polis a keda notifika di un hinkamentu den Carriacouweg. Mesora un patruya a bai na e sitio i a bin topa ku un dama drumí riba kama sangrando i den

un situashon hopi krítiko. Ambulans a yega na e sitio i a konstatá ku e dama no tabata duna

señal di bida mas.

For di un investigashon preliminar ku polis a realisá na e sitio a resultá ku un ratu promé e

dama víktima aki tabatin un diskushon fuerte ku un hòmber ku e (tabata)tin un relashon

kuné. Nan tabata den e kas kaminda e hòmber aki ta biba. Pa un motibu ku te na e

momento aki ta den investigashon, e hòmber sospechoso aki F.A.C. nasé na Kòrsou, 51 aña

di edat a propiná e dama víktima aki, Heloisa Adela Martina, nase na Korsou 14 juli 1973

multiple hinká na e parti dilanti di su kurpa ku konsekuensia ku e la fayesé na e sitio mes.

Alrededor di 03.50 or polis a detené e sospechoso F.A.C. na e sitio di e krímen mes.

Den e kas di e sospechoso polis a haña i konfiská un kuchú ku probablemente e sospechoso

a uza pa kometé e krímen aki.

A presentá e sospechoso dilanti di un Fiskal Ouksiliar ku a duna òrdu pa su enkarselashon.

Alrededor di 04.40 or dòkter di polis a konstatá morto di e dama H.Martina.

Riba òrdu di Fiskal di Ministerio Públiko a konfiská e kurpa sin bida di e víktima aki pa mas

investigashon.